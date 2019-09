Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время беседы с ведущим телеканала CNN запутался в своих высказываниях.

Он случайно признал, что пытался давить на представителей власти Украины, чтобы те начали расследование против семьи Джо Байдена, передает со ссылкой на .

Джулиани быстро начал говорить про 2016 год, а затем заявил, что Джо Байден "подкупил президента Украины (Петра Порошенко ред), чтобы освободить прокурора (генпрокурора Украины Виктора Шокина Gazeta.ua), который расследовал дело его сына", передает mediaite.com.

После нескольких минут словесной перепалки и претензий, ведущий остановился на Джулиани и заставил его ответить на простой вопрос о своей поездке в Украину.

"Вы просили Украину расследовать дело Джо Байдена?" спросил он.

"Нет, вообще-то нет. Я попросил Украину расследовать утверждения о вмешательстве украинцев в выборах 2016 года в пользу Хиллари ", сказал Джулиани.

"Вы никогда ничего не спрашивали про Хантера Байдена (сына Джона Байдена, которого связывают с Украиной Gazeta.ua)? Вы никогда ничего не спрашивали о Джо Байдена в генерального прокурора Украины?" добавляет ведущий.

.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?"@RudyGiuliani: "Of course I did"



President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO

Cuomo Time (@CuomoPrimeTime) 20 сентября 2019 г.

Джулиани ответил, что единственное, что он со своей стороны просил, так это то, что нужно "понять, как именно , который был назначен генпрокурором, прекратил дело AntAC".

"Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена", продолжил ведущий.

"Конечно, да", подчеркнул Джулиани.

До этого в окружении президента Дональда Трампа все тщательно отрицали всякое влияние на Украину в этом деле.

"Адвокат президента Трампа говорит, что он общался с украинским официальным должностным лицом о возможной роли Джо Байдена в освобождении правительством прокурора, который расследовал сына Байдена", пишет ведущий в социальной сети.

Три комитета Палаты представителей Конгресса заявили, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и другие оказывали давление на правительство Украины.

До этого они интересовались, не составляло конфликта интересов то, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента-демократа Джо Байдена, был членом правления украинской газовой компании Burisma, членов которой обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

