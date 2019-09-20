В Фастове Киевской области разыскивают 13-летнего Андрея Гука, передает со ссылкой на .

19 сентября около 7.30 он ушел из дома по ул. Транспортной и не вернулся. На связь с родными не выходит, сообщили в Службе розыска детей областной полиции.

Приметы: на вид 12-14 лет, рост 168 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы светло-русые.

Особая примета: паралич правой руки.

Одет: красная куртка с серыми полосками, спортивные штаны красного цвета спереди и черного сзади, кроссовки салатового цвета. При себе имеет голубой рюкзак.

При наличии любой информации о парне, просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или 093-3034986.

Более суток в Днепре искали 16-летнюю Марию Королеву. Накануне исчезновения школьница поссорилась с мамой через учебу, после чего вернулась домой. У нее был выключен телефон.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира