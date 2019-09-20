в ходе заседания представляет проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает со ссылкой на .

"Рассматриваем вопрос о представлении проекта закона "О государственном бюджете на 2020 год". Вопрос рассматривается по процедуре полного обсуждения", - заявил Разумков.

Госбюджет на 2020 годпредставляет министр финансов Оксана Маркарова.

Как писало ранее, представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук анонсировала, что презентует проект госбюджета на 2020 год в воскресенье, 15 сентября.

Подчеркнем, президент Украины поручил правительству внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Глава государства назначил ответственными за представление госбюджета премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

Напомним также, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал рассмотрение госбюджета на 2020 год на следующей пленарной неделе. Он отмечал, что Раде будет представлена первая версия документа о государственном бюджете.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира