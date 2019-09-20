Стала известна причина отсутствия ганца Мохаммеда Кадири в составе "" на матч первого тура Лиги Европы, передает со ссылкой на .

Новичок киевского клуба получил травму, информирует комментатор телеканалов "Футбол" Александр Михайлюк.

Кадири пропустил вчерашнюю тренировку "" перед стартом в Лиге Европы, а сегодня не попал даже в заявку на матч с "Мальме". По предварительной информации, 23-летний полузащитник вылетел на несколько недель. В последнем матче чемпионата Украины против Десны африканец вышел в основе и провел на поле 84 минуты.

Всего в активе Кадири четыре матча в текущем сезоне, в которых он смог отличиться одним ассистом. Летом ганец перешел с венской "Аустрии".

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