Нижняя палата Конгресса приняла законодательство, которое обеспечивает выплату $250 млн военной помощи Украине после завершения текущего финансового года в , передает со ссылкой на .

"Палата представителей в четверг приняла законодательство, чтобы гарантировать, что Украина сможет потратить $250 млн долларов военной помощи после того, как Белый дом задержал ее этого лета", - сообщает Defense News.

Ожидается, что Сенат также примет подобную резолюцию на следующей неделе. Законопроект продолжит финансирование "Инициативы содействия безопасности Украины", которое должно завершиться 30 сентября.

Ранее в посольстве Соединенных Штатов сообщили о возобновлении военной помощи для Украины. В американском посольстве отметили, что выделение помощи будет продолжено, ведь поддержка Украины является важным национальным интересом .

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