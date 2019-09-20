Руководство фракции Слуга народа устроило "порку" депутатам после , который предусматривает согласие обыскивать нардепов.

Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает со ссылкой на источник во фракции, пишет со ссылкой на .

"Было заседание фракции, ничего особенного, кроме порки за "проваленный" вчера 1009 (проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных положений криминального процессуального законодательства, - ред.)", - рассказал депутат.

Он также сообщил, что "сегодня назначим главой аппарата Вячеслава Штучного, это зам УГО, а вопрос назначения новой рассматриваться не будет".

В свою очередь, глава правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в блога на УП пишет, что закон провалили 44 народных депутата от Слуги народа и приводит .

По его словам, несмотря на исключение из Конституции нормы об иммунитете нардепов, в КПК и законе о статусе народного депутата остаются нормы, требующие разрешения парламента для, например, прослушивания или обыска депутата.

Стоит отметить, что голосование провалили и фракции Европейской солидарности, и ОПЗЖ.

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