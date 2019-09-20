|"Слугам народа" устроили "порку" за проваленный закон - СМИ
|20.09.2019 21:36
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Руководство фракции Слуга народа устроило "порку" депутатам после , который предусматривает согласие обыскивать нардепов.
Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает со ссылкой на источник во фракции, пишет со ссылкой на .
"Было заседание фракции, ничего особенного, кроме порки за "проваленный" вчера 1009 (проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных положений криминального процессуального законодательства, - ред.)", - рассказал депутат.
Он также сообщил, что "сегодня назначим главой аппарата Вячеслава Штучного, это зам УГО, а вопрос назначения новой рассматриваться не будет".
В свою очередь, глава правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в блога на УП пишет, что закон провалили 44 народных депутата от Слуги народа и приводит .
По его словам, несмотря на исключение из Конституции нормы об иммунитете нардепов, в КПК и законе о статусе народного депутата остаются нормы, требующие разрешения парламента для, например, прослушивания или обыска депутата."Если эти нормы не убрать, то даже после вступления в силу изменений в Конституцию, расследовать депутатов будет почти невозможно. А как их расследовать, если для следственных действий по ним все равно нужно согласие Рады? А если нельзя нормально расследовать, то до вручения подозрения и задержания даже не дойдет. И что толку, что подозрение теперь можно без разрешения Рады вручить, если собрать для нее доказательства и дальше будет почти невозможно?! Так вот, похоже, что часть "слуг народа" очень хочет сохранить свою депутатскую неприкосновенность. Это при том, что и они, и Зеленский обещали ее отменить. Так же они обещали разрешить НАБУ самостоятельную прослушку и отменить поправку Лозового. Все это было в проваленном "слугами" законопроекте", - пишет Шабунин.
Стоит отметить, что голосование провалили и фракции Европейской солидарности, и ОПЗЖ.