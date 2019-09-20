Перед представлением проекта государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению будет проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в Верховной раде, передает со ссылкой на .

Она отметила, что все расходы на безопасность и оборону должны быть распределены по решению .

"Ко второму чтению, непременно, будут перераспределены эти расходы, которые сейчас стоят на отдельной программе. Бюджетный кодекс говорит, что все расходы на безопасность и оборону, это 15 распорядителей, должны быть распределены по решению . Это заседание будет проведено до того, как мы будем подавать бюджет ко второму чтению", - заявила Маркарова.

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