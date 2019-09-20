В школьной столовой отравились 53 ученика По теме: В одесской школе №11 отравились 53 ученика в столовой. 5 из них госпитализированы, передает со ссылкой на . "19 сентября в ДСНС поступила информация, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 53 ученика школы № 11 Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой. По состоянию на 7.00 20 сентября на стационарном лечении находится 5 человек", - говорится в сообщении ДСНС. Проводятся противоэпидемические мероприятия. 40 пострадавших попали в Козятинскую больницы Винницкой области из-за отравления в школьной столовой 13 сентября.











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