Китайская компания Huawei презентовала флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro, пишет со ссылкой на .

Телефоны стали первыми после запрета властями сотрудничать с компанией. Поэтому смартфоны работают на системе Android, но на них нет лицензионных приложений .

Генеральный директор Huawei Consumer Group Ричард Ю заявил, что компания пытается сделать все для покупателей, но на решение этой проблемы необходимо время. Также мужчина сказал, что новинки стали “технологическим прорывом с непревзойденной новой системой камер”.

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Mate 30 получил три камеры, а Mate 30 Pro - четыре с дополнительным объективом с сенсором глубины резкости для добавления размытия фона.

Новинки оснащены процессором Kirin 990 с поддержкой 5G. Сообщается, что в Европе Mate 30 обойдется минимум в 799 евро, а Mate 30 Pro - от 1099 евро до 1199 евро, без поддержки 5G или с ней соответственно.

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