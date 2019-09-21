|Возле Белого дома произошла стрельба: є жертви
|21.09.2019 00:23
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Из-за стрельбы в 3 км от Белого дома в пострадали 6 человек.
1 погиб, 5 ранены, передает со ссылкой на .
Событие произошло после 22:00.
Двое раненых в критическом состоянии, как сообщил представитель столичной полиции Стюарт Емерман.
Выясняют мотивы преступления. Подозреваемый не задержан.
"Детективы опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер видеонаблюдения", - добавил Емерман.
В торговом центре "Волмарт" в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, началась стрельба. Погибли 20 человек в возрасте от 2 до 83 лет. Еще 26 - ранены.
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