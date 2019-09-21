Компромиссов президента Украины Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским не должно бить.

Об этом експосол в Украине, знаток аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер написал в Twitter, передает со ссылкой на .

"В первые месяцы на посту Зеленский создал немалый политический капитал в Украине и с друзьями на Западе, включая . Ему нужно осторожно обращаться с Коломойским (например, никаких" компромиссов "по ПриватБанку), чтобы он не потерял большую часть этого капитала" - заявил Пайфер.

Международные обозреватели и эксперты ранее заявили, что контакты Зеленского и его команды с Коломойским и сообщения о якобы попытках разрешить ситуацию вокруг "ПриватБанка" с противоречивым бизнесменом наносят вреда отношению к Украине.

Алексей Гончарук заявил, что власти ищут компромисс с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка. предупредил Украину о том, что прекращение национализации Приватбанка поставит под угрозу программу сотрудничества.

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