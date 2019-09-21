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|Почти треть бюджета-2020 направлена на обслуживание госдолга
|21.09.2019 01:56
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Почти треть государственного бюджета на 2020 год направлена на обслуживание государственного долга. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в Верховной раде, передает со ссылкой на .
По словам Маркаровой, на конец 2020 долг Украины по отношению к ВВП удастся снизить до 46,7%.
"Многие обратили внимание на то, что мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга: внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы. Потому что после 2015 года, после реструктуризации у нас было несколько лет, когда нам не надо было возвращать. То, что мы полностью забюджетировали, позволит нам к концу 2020 года наш долг к ВВП снизить до 46,7%. Это делает нашу экономику более устойчивой", - заявила Маркарова.