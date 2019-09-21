Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроекта №1224 "О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта военный техники, оружия и специальных средств в особый период", передает со ссылкой на .

Документ поддержали 278 нардепов. Также Рада поддержала сокращение сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Законом предусматривается законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений на применение военный техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены путем внесения изменений в названия и части первой статьи 1-1 закона "О Вооруженных силах Украины".

Также предлагается разрешить применение специальных средств военнослужащими Государственной специальной службы транспорта работниками подразделений военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта, а также оружия военнослужащими Государственной специальной службы транспорта.

Напомним, ранее сообщало, что Верховная рада приняла за основу законопроект №1011 авторства президента Владимира Зеленского о Плане обороны Украины. Закон поддержали 286 нардепов. Документом предусмотрено законодательное урегулирование издание Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

Кроме того, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять законопроект №1011 авторства Зеленского о Плане обороны Украины.

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