Легендарный игрок Криштиану Роналду в интервью вспомнил, как в юности вечерами ходил в МакДональдс, где его бесплатно подкармливали местные работницы, передает со ссылкой на .

В интервью на британском телевидении Роналду рассказал, как ему было 11 или 12 лет. Он тогда как раз перебрался из Мадейры в интернат лиссабонского "Спортинга". Его семья осталась на острове.

"Когда мне было 11-12 лет, в нашей семье почти не было денег. Я жил с другими воспитанниками" Спортинга "и видел свою семью раз в три месяца. Это был очень трудное время. Иногда случалось, что поздно вечером мы становились голодные, а рядом со стадионом был МакДональдс. мы ходили туда и просили дать нам что-нибудь поесть. Там работала женщина по имени Эдна и еще 2 девушки ". - цитирует Роналду издание "The Sun".

Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий итальянского клуба "" и сборной Португалии, в составе которой есть капитаном, а также рекордсменом по количеству игр и забитых голов. Пятикратный обладатель Золотого мяча 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017. Пять раз становился вторым футболистом мира 2009, 2011, 2012, 2015 и 2018. Третий футболист мира 2007 года. Четырехкратный обладатель Золотой бутсы 2008, 2011, 2014 и 2015 рокив.Финалист Евро-2004 в составе сборной Португалии. Признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2004 года. Победитель Чемпионата Европы - 2016 в составе сборной Португалии. Победитель Лиги чемпионов сезонов 2007-2008, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 годов.

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