Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения относительно меры пресечения Алексею Бельку. Он угрожал взорвать в мост Метро, передает со ссылкой на .

Три человека выразили желание взять на поруки подозреваемого. Среди поручителей - Народный депутат Украины Яна Зинкевич, представитель главы Авакова Андрей Тарасов и командир спецподразделения КОРД Николай Путий. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Прокурор выступил против поруки обосновывая тем, что ни один из поручителей лично не знаком с подозреваемым и не может обеспечить устранение рисков совершения им новых преступлений. При этом сам подозреваемый не имеет постоянного места жительства, работы и близких друзей", - рассказала Надежда Максимец.

Яна Зинкевич предложила за свой счет снимать ему жилье. Представитель Авакова и командир спецподразделения КОРД не взяли на себя такие обязательства, ссылаясь на то, что это уже сделала Зинкевич.

Однако на вопрос прокурора, где подозреваемый будет ночевать этой ночью, если суд его выпустит, ответа не было.

Свое решение относительно меры пресечения задержанному суд объявит сегодня около 18.00.

18 сентября движение на мосту Метро в заблокировал преступник. Он расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост. Полиция на 4 часа перекрыла движение автомобилей и поездов метро по мосту. Злоумышленника задержали. Им оказался прежний участник АТО, 42-летний Алексей Белько, выходец из аннексированного Крыма.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира