С приходом нового тренерского штаба в "Карпатах" ожидают кадровое пополнение игроками.

"Полузащитник Мохаммед Саммед находится на просмотре в львовских "Карпатах", сообщили в эфире программы "Футбол NEWS", передает со ссылкой на .

20-летний ганец является родным братом полузащитника "" Абдулы Мохаммеда Кадири. Последним клубом Саммеда был турецкий "Истанбулспор". Сейчас он находится в статусе свободного агента. По данным портала Тransfermarkt, игрок оценивается в 25 тыс. евро.

После 7 туров чемпионата Украины "Карпаты" находятся на 8-м месте, имея 8 очек.

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