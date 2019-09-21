В Украине возможные прямые поставки газа из России на рыночных принципах и по рыночным ценам, передает со ссылкой на .

"Если полностью исключить политический момент, без всякого политического давления с российской стороны, исключительно на взаимовыгодных экономических отношениях можем рассматривать восстановления прямых поставок российского газа", - заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, пишет Уніан.

По его словам, с предложением о прямых поставках выступила российская сторона во время трехсторонних переговоров.

"Вместе с тем для Украины главным является договор о транзите газа. Хотя эти вопросы взаимосвязаны", - подчеркнул Алексей Оржель.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе. В третий раз стороны встретились 19 сентября в Брюсселе. Россия подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите газа в Европу через газотранспортную систему Украины по европейским законам. В то же время российский министр энергетики Александр уточнил, если не будут введены новые требования ЕС, предлагает продлить соглашение на транзит газа на короткий срок.

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