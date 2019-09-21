планирует вдвое увеличить заложенный в госбюджете прожиточный минимум. Об этом заявила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук, передает со ссылкой на .

По словам Верещук, прожиточный минимум планируют увеличить до 4,5 тыс. гривен.

"Если мы говорим о зарплате, то она и так увеличится на 550 грн. Прожиточный минимум, который на сегодняшний день составляет 2227 грн, это очень мало, потому что не отличается от 2019 года. Тем не менее, госпожа Маркарова сказала, что они знают, как сделать так, чтобы в течение 2020 году этот показатель вырос почти вдвое. Премьер поставил амбициозную задачу увеличить до 4,5 тысячи грн", - заявила Верещук.

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