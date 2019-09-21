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Отстранили преподавателя, который выгонял с лекций за украинский язык
21.09.2019 05:37
Отстранили преподавателя, который выгонял с лекций за украинский язык По теме:

Преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом Виктора Колпакова отстранили от работы. Мужчина открыто презирал Украины перед своими учениками.

Об этом в Facebook написала студентка заведения Полина Кравченко, передает со ссылкой на .

"Общалась с руководством Академии. Преподавателя устранили. Проводят проверку. Позже напишу пост. Спасибо за такую впечатляющую поддержку! ". - пишет она.

В Украине возник скандал вокруг преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом. Студентка заведения Полина Кравченко выложила в сеть откровенный пост, в котором рассказала, что мужчина вкладывает в головы студентов постулаты русской пропаганды и негативно относится к стране, ее культуре и истории. Рассказ девушки вызвала волну возмущения между украинского населения.







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