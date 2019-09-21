|Отстранили преподавателя, который выгонял с лекций за украинский язык
|21.09.2019 05:37
|
Преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом Виктора Колпакова отстранили от работы. Мужчина открыто презирал Украины перед своими учениками.
Об этом в Facebook написала студентка заведения Полина Кравченко, передает со ссылкой на .
"Общалась с руководством Академии. Преподавателя устранили. Проводят проверку. Позже напишу пост. Спасибо за такую впечатляющую поддержку! ". - пишет она.
В Украине возник скандал вокруг преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом. Студентка заведения Полина Кравченко выложила в сеть откровенный пост, в котором рассказала, что мужчина вкладывает в головы студентов постулаты русской пропаганды и негативно относится к стране, ее культуре и истории. Рассказ девушки вызвала волну возмущения между украинского населения.