Отстранили преподавателя, который выгонял с лекций за украинский язык По теме: Преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом Виктора Колпакова отстранили от работы. Мужчина открыто презирал Украины перед своими учениками. Об этом в Facebook написала студентка заведения Полина Кравченко, передает со ссылкой на . "Общалась с руководством Академии. Преподавателя устранили. Проводят проверку. Позже напишу пост. Спасибо за такую впечатляющую поддержку! ". - пишет она. В Украине возник скандал вокруг преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом. Студентка заведения Полина Кравченко выложила в сеть откровенный пост, в котором рассказала, что мужчина вкладывает в головы студентов постулаты русской пропаганды и негативно относится к стране, ее культуре и истории. Рассказ девушки вызвала волну возмущения между украинского населения.











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