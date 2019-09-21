|Пристайко рассказал о big deal по газу и Донбассу
|21.09.2019 05:56
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В ходе переговоров с Россией может быть достигнута "большая сделка" по Донбассу и газу. Об этом заявил глава Вадим Пристайко в интервью , опубликованном в пятницу, 20 сентября, пишет со ссылкой на .
"На самом деле в зоне внимания лидеров всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины. Но в некоторых документах, в заявлениях (нормандского формата - ред.) существует вопрос энергетической безопасности Украины", - сказал Пристайко.
"Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какое-то крупное соглашение, некий big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - добавил он.
Ранее Пристайко раскрыл так называемую , а также объяснил ситуацию .