|В президентской фракции ответили, когда отменят призыв
|21.09.2019 06:34
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В условиях войны Украина не может отменить призыв на срочную службу в армию.
Об этом в кулуарах парламента сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает со ссылкой на .
"Я за отмену призыва и переход на чисто профессиональную армию. Но в условиях войны мы не можем себе этого позволить. После войны этот вопрос будет уместным... В мирное время можно изучать историю и экспериментировать с различными моделями", - сказал Арахамия.
Он напомнил о численности российской армии.
"Если армия превышает в 10-15 раз размер нашей армии, надо делать резервы", - отметил Арахамия.
В марте 2014-го Россия аннексировала Крым. С лета того же года вооруженные силы принимают непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Результатом российской агрессии против Украины является около 13 тыс. убитых, 30 тыс. раненых, 1,5 млн переселенцев.