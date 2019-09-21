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|Мужчине проломил голову 19-летний сын
|21.09.2019 07:30
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В с. Большая Александровка Бориспольского района Киевской области 19-летний мужчина убил отца.
Мужчины конфликтовали давно. Отец злоупотреблял спиртными напитками, сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает со ссылкой на .
"Во время словесной перепалки отец ударил сына. Тот упал на землю, взял камень и попал пожилому мужчине в голову. Травма оказалась несовместима с жизнью, он скончался на месте ", - рассказали в полиции.
Подозреваемого нашли возле дома, где и произошел несчастный случай. Его задержали и объявили подозрение в умышленном убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Виталия Глазунова, 28 лет, подозревают в убийстве 50-летних родителей Татьяны и Олега в селе Ковалевка, в 10 км от Полтавы. . В доме и летней кухне нашли тела супругов со смертельным травмами на шее. Через несколько часов правоохранители задержали сына погибших Виталия. Он во всем признался.