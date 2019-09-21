В настоящее время в Украине продолжают использовать больше миллиона аннулированных паспортов, которые не были изъяты Государственной миграционной службой. Если паспорт не был официально изъят, им вполне могут пользоваться мошенники, а учитывая то, что вот-вот в стране состоятся выборы – это только усугубляет ситуацию.

Сайт "" подготовил инструкцию, что делать на тот случай, если вы потеряли свой паспорт или он был украден, как восстановить документы и не позволить использовать их мошенникам, передает .

Сколько аннулированных паспортов используется в Украине

По состоянию на октябрь 2018 г. в Украине использовалось 1,5 млн аннулированных паспортов, которые не были изъяты Госмиграционной службой, сообщает со ссылкой на данные ГМС и Министерства внутренних дел. Мы отправили требование в о количестве потерянных и украденных паспортах, но ответа так и не получили.

Паспорт могут признать недействительным по разным причинам. Самыми распространенными остаются: уничтожение паспорта, его потеря и смерть собственника. Также документ аннулируют, если он был испорчен, изъят, украден, либо же человек произвел обмен документов (например, заменил паспорт-книжечку на ID-карту). После того, как паспорт аннулируют, его забирает Государственная миграционная служба, но только в том случае, если может его найти и знает, где он. Понятное дело, что украденный паспорт ГМС ни найти, ни забрать не сможет.

В случае, если паспорт не был изъят, но был аннулирован, его действительно можно продолжать использовать. Два года назад появился новый сервис, который помогает определить, числится ли ваш паспорт между потерянных или украденных. В соответствующем поле на сайте нужно указать всего-навсего серию и номер паспорта. Если же речь идет об ID-картах, тогда графу "серия" заполнять не нужно, а вот в поле "номер" указываются те цифры, которые есть на вашем документе.

Сейчас из 1,5 млн аннулированных паспортов, которые продолжают использовать, около 1,3 млн составляют утерянные документы, 90 тыс. – украдены, 25,7 тыс. – паспорта умерших.

Где можно восстановить паспорт

Итак, если ваш паспорт аннулирован по разным причинам, но остается у вас на руках, обязательно сдайте документ в ГМС. В том случае, если документ был украден, следует обратиться в Национальную полицию и написать заявление о пропаже. После этого вам выдадут справку и выписку из Единого реестра досудебных расследований, которая подтвердит тот факт, что ваш паспорт был украден.

В том случае, если документ был утерян, писать заявление в полицию не нужно. В тот момент, когда вы подадите в ГМС заявление о восстановлении паспорта, предыдущий документ автоматически будет считаться недействительным.

Напомним, что сейчас в Украине есть паспорта в двух форматах: книжечка и ID-карта. Если у вас пропал паспорт-книжечка, тогда нужно обратиться в территориальное подразделение ГМС по месту прописки, либо же в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). В том случае, если пропала ID-карта, обратиться можно в любое подразделение ГМС или ЦПАУ, вне зависимости от места прописки.

Какие нужны документы

Чтобы восстановить паспорт, в соответствующую службу нужно принести целый перечень различных документов:

заявление о потере или краже паспорта образца 1994 г.

выписка из Единого регистра досудебных расследований (в том случае, если паспорт был украден);

справку о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (для переселенцев);

решение суда об установлении личности (для лиц, личность которых не были установлена по результатам проведения процедуры установления личности)

документ, удостоверяющий личность законного представителя/уполномоченного лица и документ, подтверждающий полномочия лица в качестве законного представителя/уполномоченного лица;

документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты;

документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт, но только при наличии таких документов (о месте проживания, рождении детей, изменении имени, браке или разрыве брака, а также справка о присвоении ИНН);

фотография размером 10х15 см.

Оригиналы документов, которые вы принесете для оформления нового паспорта, будут вам возвращены после того, как оформится заявление-анкета (кроме справки о регистрации и квитанции об оплате).

Сколько это стоит и сколько занимает времени

После того, как вы подадите заявление на восстановление документа, его должны рассмотреть в течении 20 рабочих дней, и в течении 10 рабочих дней в том случае, если было оформлено срочное восстановление паспорта. Новый паспорт вам выдадут уже в формате ID-карты, а не книжечки.

Что касается денег, то обычное оформление обойдется в 279 грн: 87 грн за административные услуги и еще 192 грн за бланк.

Если вы выбрали срочное оформление (в течении 10 дней), то заплатить придется 366 грн: 174 грн за административные услуги и 192 грн за бланк.

В том случае, если паспорт был испорчен или потерян, дополнительно нужно будет заплатить государственную пошлину в размере двух необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 грн на данный момент.

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