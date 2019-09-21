Жизнь в мегаполисе обусловлена рядом проблем из-за образа жизни, между них: неправильное питание, сидячий образ жизни, вредные привычки, стрессы. Это приводит к проблемам со здоровьем и снижению качества жизни.

При этом влияние на здоровье можно проконтролировать при помощи концепции уменьшения вреда (Harm Reduction), которая подразумевает постепенное снижение воздействия факторов риска без стресса для организма, пишет со ссылкой на "".

Так, по последним данным, Украина стала лидером в рейтинге смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных нарушениями рациона. Основываясь на рекомендациях ВОЗ, рацион можно "оздоровить" без удара по бюджету: не менее 400 г фруктов и овощей ежедневно, менее 30% жиров от общего количества еды, потреблять до 10 г. сахар и до 5 г. соли ежедневно.

С проблемой длительного пребывания за рабочим столом, которая может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, болях в спине, остеохондрозу, мигрени и нарушению зрения, ученые предлагают бороться следующим образом - каждый час устраивать 10-ти минутные перерывы в виде прогулки или зарядки. Также предлагается прогуливаться после работы.

Снизить уровень стресса в городе помогут прогулки по парку или лесу без телефона. Также предлагается "фильтровать" информацию вокруг и концентрироваться на приятных эмоциях.

Чтобы снизить влияние алкоголя на организм предлагается не употреблять его за два часа до сна, до, во время и после спорта, а также определить и соблюдать свою "меру".

Риски для здоровья от курения можно снизить путем перехода на альтернативы: никотиновые пластыри и жвачки, аэрозоли и электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и системы нагрева табака). Последние считаются наиболее эффективными при отказе от курения, поскольку позволяют сохранить ритуал. Табак в них не горит, а нагревается – это на 95% сокращает количество вредных веществ. В Великобритании к 2019 году уровень курильщиков снизился до 14,7%, поскольку врачи стали рекомендовать пациентам переход на электронные системы. Логика простая, если вы не курите – не начинайте, если курите – бросайте, если не планируете бросать – попробуйте снизить вред от курения с помощью альтернатив.

Чтобы вести здоровый образ жизни в мегаполисе, следует быть готовым взять ответственность за здоровье. Ведущие эксперты предлагают следить за рационом, контролировать вредные привычки и выбираться ближе к природе. Именно такие шаги позволят улучшить качество жизни в крупном городе.

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