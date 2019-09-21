Неполитические Сводки
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|Названы темы переговоров Зеленского и Трампа
|21.09.2019 09:58
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Представитель Белого дома подтвердил информацию о том, что встреча Трампа с Зеленским запланирована на 25 сентября.
На вопрос о планах двусторонней встречи, чиновник заявил, что Трамп намерен поздравить Зеленского с победой на выборах и его усилиями по реформированию коррупции в Украине.
Кроме того, два лидера обсудят другие сферы сотрудничества, включая энергетику, торговлю и дальнейшие реформы экономики Украины. Кроме того, Трамп планирует поднять вопрос "китайской хищнической экономической деятельности" против интеллектуальной собственности Украины.
По словам представителя Белого дома, 25 сентября Трамп планирует встретиться с Зеленским, а также с премьер-министром Японии Синцо Абэ.