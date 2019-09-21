Исследователи случайно обнаружили предсказание, касающееся конца света. Оно было оставлено во второй половине прошлого столетия, пишет со ссылкой на .

Ученые из Австралии сообщили, что в 1973 году был разработан компьютер, задача которого была - прогнозирование будущих событий. В качестве входных данных использовалась информация о прошлом человечества и существующие тенденции в его развитии.

Главным разработчиком проекта был Джей Форрестер. Ученые отдельно не рассчитывали на успех, так как сама идея казалась просто немыслимой. Однако ученые оказались в недоумении, когда поняли, что машина начала делать предсказания. Компьютер предсказал конец света на 2040 год из-за ухудшения экологии и перенаселения планеты.

Ключевой точкой, когда следует ожидать кардинальных перемен, машина обозначила 2020 год. Эти данные повергли ученых в отчаяние, следовательно не решились их сразу публиковать. Среди прочих предсказаний, компьютер сообщил о росте заболеваемости населения и плохом качестве воды на планете. Машина предвидела быстрое развитие технологий, которые подчинят себе человечество и начнут приносить больше вреда ему, чем пользы.

Среди всех предсказаний компьютера были также и положительные. Например, третья мировая война человечеству не угрожает, пока ведущие державы обладают ядерным арсеналом.

Некоторые исследователи считают, что не было необходимости делать сверхсложных вычислений, чтобы узнать все это от компьютера. Историю творит человек, и он то, конечно, понимает все последствия своих действий. Вопрос в другом - когда он будет их не только осознавать, но и учитывать в своих действиях?

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