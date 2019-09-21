В Украину съехались кузнецы со всей Европы По теме: В Ивано-Франковске проходит Ассамблея "Кольца кузнечных европейских городов". В город съехались 54 участника из 11 городов Европы из 7 стран: Италия, Германия, Испания, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Украина, передает со ссылкой на . Событие проходит в местном Дворце Потоцких. Там гостям рассказывают о его истории и современности. На территории дворца можно посмотреть, как изготавливают кованые скульптуры и купить различные сувениры. Изюминкой события станут ночное ковки, лазерное шоу и выступление симфонического рок-оркестра "Бревис". В Ивано-Франковске уже в шестнадцатый раз проходил традиционный фестиваль "Праздник кузнецов". Мероприятие посетили более 200 участников из 11 стран мира. Приехали кузнецы из Швеции, Франции, Турции, , Польши, Беларуси, Великобритании, Нидерландов. Для города они выковали совместную композицию "Мои птицы".











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