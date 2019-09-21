Многие крещеные люди не носят нательный крестик по разным причинам - неудобно, он у всех на виду, за все цепляется. Так ли важно, чтобы он всегда был на шее?

Крест - очень важный символ в православии. Во время таинства крещения священник освящает его, наделяя особой духовной силой, которая помогает отводить беды не только от души, но и от тела, пишет со ссылкой на .

Крест нельзя назвать лишь посредственным атрибутом, он играет важную роль. Издавна крест носили на груди, на теле, потому он и называется нательным. Он близко к сердцу, там ему и место. Другое местоположение должно быть чем-либо обусловлено. Например, на время операции или медицинского обследования люди обычно крест снимают, но от этого он не теряет свою силу, ведь это обоснованная необходимость. Кстати, некоторые больные рисуют его на груди зеленкой или йодом, чтобы святость Божья все равно оставалась с ними.

Если же верующий снимает крест, кладет его в карман, в ящик стола и т.д., это необоснованно, ему там не место. По той же причине не следует носить крест в виде колец, сережек и т.д.

Что касается неудобств, связанных с ношением креста, то у истинно верующего православного человека их возникать не должно. Сейчас можно приобрести крестик любого размера, сделанный из любого материала, и повесить его на цепочку или ниточку. Его легко спрятать под одежду.

Носить крест навыпуск, чтобы он был у всех на виду, не стоит. Это сокровенное, личное. Но, конечно, человек, не носящий крест, от этого не перестает быть верующим.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира