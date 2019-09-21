|Работники магазина креативно поиздевались с героя парковки
|21.09.2019 12:06
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Работники магазина заставили авто тележками со всех сторон в Аргентине.
Водитель 308 припарковался в неположенном месте, где покупатели оставляют тележки, передает со ссылкой на .
Работники магазина решили креативно наказать правонарушителя.
Фото распространяются сетью.
Иногда люди бывают настолько уставшими, что могут уснуть в любом месте и позе. Внешне это имеет очень интересный вид, следовательно всегда привлекает внимание людей
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