Работники магазина заставили авто тележками со всех сторон в Аргентине.

Водитель 308 припарковался в неположенном месте, где покупатели оставляют тележки, передает со ссылкой на .

Работники магазина решили креативно наказать правонарушителя.

Фото распространяются сетью.

Иногда люди бывают настолько уставшими, что могут уснуть в любом месте и позе. Внешне это имеет очень интересный вид, следовательно всегда привлекает внимание людей

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