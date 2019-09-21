Норвежский рыбак поймал диковинное глазастое существо похожее на динозавра, сообщает со ссылкой на и Ladbible.

Рядом с островом Аннейа 19-летний норвежец Лундал решил порыбачить. Парень надеялся поймать палтуса, следовательно забрасывал наживку довольно глубоко.

Когда парень достал свой улов, оказалось, что на крючок попалось глазастое существо. По словам самого Лундала, рыба была похож на динозавра.

Рыбаку пришлось побороться с морским обитателем около получаса, вытаскивая его с глубины 800 метров.

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