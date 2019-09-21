Украинская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщил нардеп от Слуги народа Богдан Яременко в в субботу, 21 сентября, пишет со ссылкой на .

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с довольно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ", - написал Яременко.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в и проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ".

"Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента", - написал Яременко.

Отметим, накануне состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в . Делегацию возглавила нардеп от Слуги народа Елизавета Ясько.

Напомним, в конце июня вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а отменила приглашение для наблюдателей на выборах от .

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