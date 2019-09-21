Вашингтон назвал темы встречи Трамп и Зеленский

В Зеленского официально подтвердили встречу с Трампом. Во время переговоров встречи с Дональдом Трампом на Генассамблее в Нью-Йорке обсудит реформы в экономике и двустороннее сотрудничество между странами, передает со ссылкой на .

Об этом 20 сентября сообщил изданию The Hill представитель Белого дома.

По словам источника, президенты поговорят о двустороннем сотрудничестве в области энергетики и торговли и реформу украинской экономики.

Кроме этого Трамп хочет обсудить "попытки Китая похитить интеллектуальную собственность в Украине".

На разговор отведено 45 минут, но она может быть продлена при необходимости.

Нижняя палата Конгресса приняла законодательство, обеспечивающее выплату $ 250 млн оборонной помощи Украине после завершения текущего финансового года в .

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