Кислая стирка: как уксус поможет очистить вещи
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В современном мире часто говорят о вредности использования порошков для стирки. Большинство существующих средств содержат токсичные вещества, которые способствуют активизации аллергенов, раздражению кожи и даже нарушениям работы организма, пишет со ссылкой на
Для того, чтобы обезопасить себя и родных от подобных проблем, попробуйте использовать для стирки обыкновенный уксус. Он не только справляется с пятнами и отбеливанием не хуже химических средств, а также не навредит вашему здоровью.
Уксус для стирки
Многие могут скептически отнестись к уксусу и не воспринимать серьезно призыв об его использовании. Попробуйте продолжить считать так же после того, как прочитаете следующие преимущества:
- Поможет сохранить цвет вещей.
Благодаря своему составу уксус отлично растворяет налет от и таким образом препятствует выцветанию тканей. Именно следовательно вам больше не придется выкидывать вещи только потому, что они обесцветились.
- Исполнит функцию кондиционера.
Уксус смягчает вещи лучше многих кондиционеров. Особенно это актуально во время стирки постельного белья и полотенец, которые слишком огрубевают и становятся не комфортными для использования.
- Обеспечит антистатический эффект.
Больше никаких судорожных поисков антистатиков в преддверии праздника. Ваши платья и свитера забудут о ненавистной липкости благодаря уксусу, добавленному во время их стирки.
- Вернет вещам прежнюю белизну.
Пожелтевшие майки и посеревшие полотенца можно и нужно возвращать к нормальной жизни. Для этого довольно постирать их в машинке, просто добавив уксус — его кислота отлично разрушает молекулы въевшейся грязи.
- Выведет пятна.
С этого момента можно легко и надолго забыть о дорогих пятновыводителях, потому что для этой функции будет довольно уксуса. А если к нему еще добавить соды, то с уверенностью можно сказать — пятна уйдут навсегда.
- Уберет затхлость и плохие запахи.
Каждый сталкивался с запахом отсыревшего белья, «ароматом» секонд-хенда или прокуренных вещей. В таких ситуациях убрать все неприятные детали поможет уксус — просто добавьте его в машинку перед стиркой.
- Защитит от окрашивания.
С уксусом можно не бояться засовывать в стиральную машинку одновременно красную футболку и белые штаны. Просто замочите в нём вещи перед стиркой — это поможет закрепить цвет и предотвратит окрашивание.
- Предотвратит образование накипи.
Кроме вещей, от уксуса будет много пользы и для стиральной машины. Он защитит автомат от образования плесени, накипи, неприятного запаха и вредоносных бактерий.
Сколько и куда добавлять
В зависимости от причины использования и желаемого результата, дозировки может быть две: 200 или 100 мл.
Меньший объем используют, когда уксус выполняет роль кондиционера, антистатика или отбеливателя. Также 100 мл будет довольно для освежения цвета или удаления неприятного запаха. Уксус в таком случае вливайте в отдел для кондиционера.
Для выведения пятен, защиты стиральной машины и удаления отдельно стойких и неприятных запахов понадобится уже 200 мл уксуса. В этом случае средство нужно вливать в кювету для порошка.
Для чего не использовать
Отказаться от использования уксуса стоит в том случае, когда вы собрались стирать шелк — он очень чувствителен к кислотам. Также это касается изделий из кожи, кружевного и атласного белья, бархата и шифона — они не перенесут уксусной кислоты и в итоге просто придут в негодность.
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