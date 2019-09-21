В современном мире часто говорят о вредности использования порошков для стирки. Большинство существующих средств содержат токсичные вещества, которые способствуют активизации аллергенов, раздражению кожи и даже нарушениям работы организма, пишет со ссылкой на

Для того, чтобы обезопасить себя и родных от подобных проблем, попробуйте использовать для стирки обыкновенный уксус. Он не только справляется с пятнами и отбеливанием не хуже химических средств, а также не навредит вашему здоровью.

Уксус для стирки

Многие могут скептически отнестись к уксусу и не воспринимать серьезно призыв об его использовании. Попробуйте продолжить считать так же после того, как прочитаете следующие преимущества:

Поможет сохранить цвет вещей. Благодаря своему составу уксус отлично растворяет налет от и таким образом препятствует выцветанию тканей. Именно следовательно вам больше не придется выкидывать вещи только потому, что они обесцветились. Исполнит функцию кондиционера. Уксус смягчает вещи лучше многих кондиционеров. Особенно это актуально во время стирки постельного белья и полотенец, которые слишком огрубевают и становятся не комфортными для использования. Обеспечит антистатический эффект. Больше никаких судорожных поисков антистатиков в преддверии праздника. Ваши платья и свитера забудут о ненавистной липкости благодаря уксусу, добавленному во время их стирки. Вернет вещам прежнюю белизну. Пожелтевшие майки и посеревшие полотенца можно и нужно возвращать к нормальной жизни. Для этого довольно постирать их в машинке, просто добавив уксус — его кислота отлично разрушает молекулы въевшейся грязи. Выведет пятна. С этого момента можно легко и надолго забыть о дорогих пятновыводителях, потому что для этой функции будет довольно уксуса. А если к нему еще добавить соды, то с уверенностью можно сказать — пятна уйдут навсегда. Уберет затхлость и плохие запахи. Каждый сталкивался с запахом отсыревшего белья, «ароматом» секонд-хенда или прокуренных вещей. В таких ситуациях убрать все неприятные детали поможет уксус — просто добавьте его в машинку перед стиркой. Защитит от окрашивания. С уксусом можно не бояться засовывать в стиральную машинку одновременно красную футболку и белые штаны. Просто замочите в нём вещи перед стиркой — это поможет закрепить цвет и предотвратит окрашивание. Предотвратит образование накипи. Кроме вещей, от уксуса будет много пользы и для стиральной машины. Он защитит автомат от образования плесени, накипи, неприятного запаха и вредоносных бактерий.

Сколько и куда добавлять

В зависимости от причины использования и желаемого результата, дозировки может быть две: 200 или 100 мл.

Меньший объем используют, когда уксус выполняет роль кондиционера, антистатика или отбеливателя. Также 100 мл будет довольно для освежения цвета или удаления неприятного запаха. Уксус в таком случае вливайте в отдел для кондиционера.

Для выведения пятен, защиты стиральной машины и удаления отдельно стойких и неприятных запахов понадобится уже 200 мл уксуса. В этом случае средство нужно вливать в кювету для порошка.

Для чего не использовать

Отказаться от использования уксуса стоит в том случае, когда вы собрались стирать шелк — он очень чувствителен к кислотам. Также это касается изделий из кожи, кружевного и атласного белья, бархата и шифона — они не перенесут уксусной кислоты и в итоге просто придут в негодность.

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