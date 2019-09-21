Два человека получили травмы: участница мероприятия и полицейский, охранявший публичный порядок, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Люди недовольные строительством на территории местного детского сада. В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу, тем самым ограничивая движение транспорта. Подъехав к толпе, автомобиль под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость. Двинулся вперед, совершив наезд на двух человек - полицейского и участника акции. Пострадавшие с травмами ног в больнице", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии выясняются.

В на Оболони активисты перекрыли движение транспорта вокруг станции метро "Героев Днепра". Таким образом они протестуют против строительства торгово-развлекательного центра над станцией метро. Через некоторое время в протестующих въехал легковой автомобиль.

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