Археологи Израиля утверждают, что нашли древний город Эммаус, в котором согласно Евангелии от Луки апостолы видели воскресшего Иисуса Христоса, сообщает со ссылкой на .

Согласно библейской истории, именно в поселении Эммаус явился Иисус Христос после распятия. Там его видели двое учеников.

Существование города Эммаус долгое время было предметом споров и было несколько версий его месторасположения.

Ученые называют 8 археологических памятников, которые мог посетить воскресший Иисус Христос.

Археологи долгие годы ведут раскопки в поселении Кирьят-Йеарим. В документе, который будет опубликован в серии «Новые исследования в археологии Иерусалима и его региона», ученые пишут, что это поселение как раз и есть библейским городом Эммаус.

Есть несколько причин считать, что Кирьят-Йеарим — это древний город Эммаус. К примеру, в Евангелии от Луки написано, что Эммаус расположен «в 60 стадиях» от Иерусалима (13 километрах). Именно такое расстояние отделяет от Кирьят-Йеарим от столицы Израиля.

Во время раскопок в Кирьят-Йеариме найдены укрепления, отремонтированные в первой половине II века до н.э. Они принадлежали империи Селевкидов, которая контролировала множество городов, в том числе Эммаус.

Найденные в Кирьят-Йеариме керамические изделия позволяют предположить, что люди жили там во времена Иисуса Христа. Это наталкивает на мысль, что там мог быть город, в котором и видели Христа после воскрешения.

Хотя специалисты по изучению Библии в целом согласны с реальным существованием Иисуса, идет много обсуждений по поводу того, какие библейские истории происходили в реальности. Поэтому история появления Христа в городе Эммаус под сомнением специалистов.

Ученые продолжают исследовать найденные остатки города и, если они докажут, что они принадлежат Эммаусу, то поводов говорить, что Библия надежный исторический источник станет еще больше. А Кирьят-Йеарим, вероятно, станет местом паломничества для христиан.

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