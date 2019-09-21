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|Грузовик протаранил троллейбус
|21.09.2019 15:11
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В на улице Елены Телиги грузовик протаранил троллейбус с пассажирами.
Пострадавших в результате инцидента нет, передает со ссылкой на .
У грузовика "Газель" на ходу лопнуло колесо, когда она проезжала рядом с троллейбусом, в результате чего грузовик занесло, и она протаранила общественный транспорт. Из-за удара участников протащило вперед еще несколько метров.
В троллейбусе были пассажиры, но никто не пострадал.
В Черновцах водитель после пытался скрыться и стрелял в патрульных. Как отмечается, на одной из улиц города автомобиль на большой скорости вылетел с дороги на повороте и врезался в витрину лотерейного заведения. Авария произошла на глазах супружеской пары полицейских, находившихся вне службы. Мужчина, инспектор первой роты патрульной полиции, приблизившись к водителю увидел, что тот собирается скрыться с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Черновецкой области.