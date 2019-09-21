Вы кажется, будто вас окликают, но рядом никого нет, или вам кажется, что за вами наблюдают, но вокруг ни души. Что это - игра воображения, или попытка духов связаться с вами?

Духовный мир может пытаться донести до вас сообщения, которые крайне важны, пишет со ссылкой на и Но не бойтесь! Вне зависимости от того, как именно к вам приходят духи, вас всегда будет окутывать ощущение спокойствия.

Вот 5 признаков того, что духовный мир пытается достучаться до вас.

Ваши органы чувств обострены до предела.

Духовный мир пытается общаться, используя ваши пять чувств. Дух вашей бабушки может попытаться привлечь внимание, воссоздав запах ее любимых духов, или вы можете увидеть очертания мужчины, похожего на вашего деда или отца. Иногда, когда духовный мир пытается достичь вас, доносится мелодичный звон.

Ваш компьютер, свет или телефон постоянно выключаются. Техника выходит из строя.

Когда духи пытаются связаться с вами, они могут использовать электронику в вашем доме, чтобы привлечь ваше внимание. Вы заметите, что вдруг выключается или выключается свет, барахлят компьютеры и мобильные телефоны, или раздаются таинственные ночные звонки.

Ваши сны становятся яркими и вещими.

Духовному миру легче только проникнуть в вашу голову, когда вы спите, поскольку барьеры между их миром и вашим сознанием достигают минимума. Ведите дневник и записывайте любые странные сны, которые могут быть связаны с тем, что духи посылают вам сообщение. Они будут гораздо более яркими, чем все остальные.

Вы чувствуете озноб, мурашки по коже.

Когда рядом присутствует дух, вы можете почувствовать чужое прикосновение или толчок. Если вас окружает энергия, у вас даже может появится озноб и мурашки по коже.

Необъяснимые запахи: Запахи, непривычные для вашего дома или какие-либо неприятные ароматы могут свидетельствовать о негативной энергии.

Вас осеняют внезапные откровения.

Духовный мир не преследует вас, а пытается направить, используя телепатию, синхронность и другие подсказки. Они могут приоткрыть завесу будущего, или показать более глубокое понимание вашего жизненного пути. Большая часть этого знания приходит в форме мысли, просто всплывающей в вашей голове.

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