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|КИУ опубликовал список нардепов, пропустивших 90% голосований
|21.09.2019 16:05
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С начала работы Верховной рады Украины нового созыва 17 депутатов пропустили 90% голосований. Об этом говорится в сообщении "Комитета избирателей Украины" в Facebook, передает со ссылкой на .
Сообщается, что из 17 нардепов, которые пропустили более 90% голосований, 14 являются представителями фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 2 - из группы "За будущее", 1 – от "".
"Так, почти не голосовали в августе-сентябре Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), (3%), Вадим Столар (5%), (5%), (5%), Юлия Левочкина (5%), Антон Яценко (6%), (6%), Тарас (6%), (6%), Игорь Абрамович (6%), Анатолий Урбанский ( 6%), Сергей (6%), (7%), (10%), Виталий Борт (10%)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в новой Раде зафиксировали первый случай кнопкодавства. В частности, на кнопкодавстве попался внефракционный нардеп, самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.
Позже на этом попались два нардепа от "Слуги народа" - Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Впоследствии депутаты публично принесли извинения.