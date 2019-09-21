Хоуп Дэвис не осознавала суровой правды, пока ее приятели не загрузили парочку нелестных фотографий в Facebook и Instagram, пишет со ссылкой на и NY Post.

На снимках у Дэвид расслабленное выражение лица, из-за чего она может показаться кому-то немного надменной. В Штатах для этого существует специальный термин — resting bitch face — выражение лица, которое непреднамеренно выглядит так, будто человек злится, раздражен или презирает кого-то, согласно Википедии.

«Я сказала: «О, здорово, я выгляжу сумасшедшей посреди вечеринки », - говорит 42-летняя жительница Ред-Банка, штат Нью-Джерси, резидент и прежний житель Нью-Йорка. — Я выгляжу как ворчун».

Дэвис работает в продажах медицинского оборудования. Она утверждает, что успех зависит от ее внешности — это и было основной причиной обратиться к пластическому хирургу.

«На самом деле это общая проблема пациентов - я получаю несколько таких раз в неделю», - говорит доктор Дэвид Шафер, пластический хирург и медицинский директор Центра пластической хирургии и лазера Shafer в Мидтауне.

Дэвис сказала Шафер, что она «не хочет улыбку как у Джокера». «Приятное расслабленное выражение лица» — вот за чем она пришла.

По словам медицинских экспертов, для достижения такого внешнего вида врачи используют такие приемы, как инъекция филлеров в лицо, иногда — ботокс. Процедура занимает от 10 до 20 минут, стоит от 500 до 5000 долларов, в зависимости от количества снимков.

Термин resting bitch face стал частью лексики около шести лет назад. По словам Шафера, количество запросов на процедуру «увеличилось более чем вдвое» за последний год. Он говорит, что селфи также являются одним из факторов: они заставляют людей «смотреть на свой телефон, который подчеркивает надменное выражение лица».

«Людей тянет к женщинам, которых они считают счастливыми», - говорит Дофт.

Она также поделилась деталями процедуры: женщина вводит филлеры от углов губ до линии челюсти и под их губами, чтобы сделать их пухлыми и приподнять уголки губ.

Иглы содержат дермальные наполнители с гиалуроновой кислотой (Juvéderm Vollure), которые в сочетании с водой превращается в гель — он помогает восполнить потерянный объем, заменить утраченный объем контуром мягких тканей и поддерживать уголки губ.

У каждого специалиста своя техника, но Шафер также любит прибавлять ботокс в область челюсти, называемую мышцей DAO, чтобы «заморозить» хмурый взгляд.

Дэвис довольна процедурой, но был один очень неожиданный побочный эффект.

«Я увидела себя краем глаза — это дало мне позитивный настрой, потому что я выглядела счастливой», - говорит Дэвис. — Все это время я была сосредоточена на том, что я проецирую на мир, но я не обращал внимания на то, как я проецирую на себя».

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