Нардеп фракции "Голос" не считает нарушением свое выступление с с группой "Океан Эльзы" в столице Беларуси Минске.

Ведь Конституция позволяет нардепам заниматься творчеством, передает со ссылкой на .

"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог не запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", - сказал он, передает Радио .

Вакарчук уверяет, что не получил за выступление гонорар. Поэтому не нарушил запрет на получение выплат, которых не может иметь народный депутат.

Лидер "Голоса" добавил, что о выступлении "Океана Эльзы" в Минске было договорено еще до того, как он пошел в политику. Он также отметил, что таких договоренностей "на самом деле было очень мало". И сделает все, чтобы минимально отлучаться от работы.

Нардеп фракции "Голос" 20 сентября покинул заседание Верховной Рады, чтобы успеть на концерт в Минске. Он был запланирован на 20.00 того же дня.

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