В Черновцах водитель после пытался скрыться и стрелял в патрульных, передает со ссылкой на .

Как отмечается, на одной из улиц города автомобиль на большой скорости вылетел с дороги на повороте и врезался в витрину лотерейного заведения. Авария произошла на глазах супружеской пары полицейских, находившихся вне службы. Мужчина, инспектор первой роты патрульной полиции, приблизившись к водителю увидел, что тот собирается скрыться с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Черновецкой области.

"Инспектор предупредил гражданина, чтобы он оставался на месте, также сообщил, что он является работником патрульной полиции. Мужчина не реагировал, начал доставать из сумки оружие и дослал патрон в патронник", - говорится в сообщении.

Инспектор применил приемы рукопашного боя, во время этого гражданин выстрелил.

"На помощь патрульному подбежали неравнодушные граждане, один из них выбил из рук о ружие и помог усмирить мужчину. Жена патрульного вызвала на помощь экипаж полиции и СМП, а также принесла наручники, чтобы поймать гражданина. Уже через считанные минуты на место происшествия прибыл экипаж патрульных и рота полиции особого назначения", - отметили правоохранители.

По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, его задержали.

В городе Вишневое под Киевом выяснения отношений между двумя водителями закончился стрельбой. Конфликт произошел на заправке.

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