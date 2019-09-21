Народные депутаты от фракции "Слуга народа" Никита Потураев и Егор Чернев были назначены руководителями украинских делегаций в Парламентских ассамблеях и .

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам внешней политики Верховной рады Богдан Яременко на странице в Facebook, передает со ссылкой на .

По его словам, главой украинской делегации в Парламентской ассамблее парламент назначил нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева, а делегацию Украины в Парламентской ассамблее возглавил еще один нардеп от правящей партии - Егор Чернев.

"Никита Потураев возглавил делегацию в ПА , а Егор Чернев в ПА ", - написал Яременко.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько возглавила обновленный состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Первым заместителем главы был назначен нардеп от "" , в заместителем стал нардеп "Голоса" Рустем Умеров.

Также писало, что украинская делегация в не будет участвовать в осенней сессии в связи с подрывом доверия к организации после возвращения делегации . Украинские делегаты встретятся с представителями других стран, чтобы обсудить восстановление доверия к .

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