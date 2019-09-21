Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines прекращает полеты в Украину.

Последний рейс из в Брюссель авиакомпания осуществит 17 ноября этого года, передает со ссылкой на .

Решение о прекращении полетов в Украину было принято в связи с оптимизацией маршрутной сети, сообщает Avianews со ссылкой на слова представителей Brussels Airlines.

Авиакомпания начала осуществлять полеты в Украину 17 октября 2018. Рейсы Киев-Брюссель происходили 4 раза в неделю. Перевозчик является бельгийской дочерью Lufthansa.

Лоукост-авиакомпания с 29 октября откроет новое направление из Одессы до польского Гданьска. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании по цене от 31 в одну сторону и от 63 в обе стороны.

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