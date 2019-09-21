Два военных городка Гвардейское и Черкасское Днепропетровской области уже третью неделю живут без воды из-за масштабного прорыва водопроводной трубы.

Без воды с начала сентября также сидят жители сел Губинихи, Голубовки и Вольного. Под угрозой отопительный сезон, передает со ссылкой на .

Под угрозой отопительный сезон, если вовремя не решат проблему с водоснабжением.

Питьевую воду военные вынуждены возить из скважины, рассказал в комментарии Gazeta.ua пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Александр Галкин.

"Когда володканалу города Новомосковск за долги отключили электроэнергию в них остановились насосы. Из резервуаров выкачали всю воду. Но когда они выплатили долг и свет включили, систему надо было снова наполнить. А на это уходит несколько дней. Чтобы ее скорее наполнить какой-то "гений" сделал большее давление и начали рваться и лопаться трубы, которые там старые и ржавые", - отметил он.

Такая же проблема с водоснабжением в военных городках была летом 2018 года. Водопровод, построенный более 30 лет назад. Трубы во многих местах проела ржавчина. Из-за многочисленных прорывов потери воды достигали 80%.

"Районная власть, состоящая из регионалов, не дала нам создать объединеную территориальную громаду (ОТГ) с Гвардейским. Всячески блокировали это решение. Мы могли бы у себя за свои деньги все делать. А так платим их в районный бюджет ", - добавил Галкин.

К концу 2019 за областные деньги местные власти обещают реконструировать проблемные участки водовода. Об этом рассказал председатель Днепропетровской , говорится на сайте ведомства.

"Обновлять водопровод полностью экономически невыгодно. Целесообразнее отказаться от централизованного водоснабжения и получать воду из скважины", - сказал директор департамента ЖКХ Днепропетровской Андрей Коломоец.

Земельный участок под скважину должно выделить .

18 июля бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения операции Объединенных сил.

Более полугода бригада защищала украинскую землю под Донецком - в районе Авдеевки. За эти месяцы враг убил пять "холодноярцев", 4 воина умерли из-за болезней.

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