Неполитические Сводки
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|Областные советы выступают против продажи украинской земли иностранцам
|21.09.2019 20:26
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Хмельницкий областной совет принял обращение к президенту Украины с просьбой отсрочить введение рынка земли в Украине и запретить ее продажу иностранцам и иностранным кампаниям.
Также депутаты призывают президента инициировать всеукраинский референдум по этому вопросу, передает со ссылкой на .
Депутаты Хмельницкого облсовета подчеркивают, что земля должна быть ресурсом развития именно украинского народа, а не объектом наживы для иностранных спекулянтов и олигархов, в частности русских и кремлевской клики, представители которой уже давно обзавелись паспортами стран ЕС, Великобритании и США!
"Одним из важнейших вопросов, который волнует нас, аграриев и всех жителей Хмельницкой области является станут украинцы батраками на собственной земле, продолжат и дальше в Украине расти земельные латифундии?", - говорится в обращении.
Ранее аналогичные обращения, содержащие требования запрета продажи земель сельскохозяйственного назначения приняли Одесский и Херсонский областные советы.