Шевченко огласил список сборников на матчи с Литвой и Португалией По теме: Главный тренер национальной команды Украины объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах к Евро-2020 против сборных Литвы (11 октября, Харьков) и Португалии (14 октября, Киев), передает со ссылкой на .



Состав сборной Украины



Вратари: Андрей Пятов ("" Донецк), Денис Бойко ("" Киев), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания).



Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все - "" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге ", Бельгия).



Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все - "" Донецк), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба - "" Киев), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), (" Сити", Англия).



Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("" Донецк).



Также руководитель сине-желтых традиционно определил запас главной команды, в который на этот раз вошли шестеро игроков.



Резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир , Артем Беседин (все - "" Киев), Виктор Коваленко ( "" Донецк), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Евгений Шахов ( "Лечче", Италия).



Главный тренер не исключает, что кто-то из игроков может быть довызван или переведен из резервного списка в основной.



Национальная команда начнет сбор 7 октября в Харькове.











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