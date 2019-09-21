Об этом заявил во время спора в прямом эфире " слова". Соответствующее видео опубликовано на официальном Youtube-канале программы, передает со ссылкой на .

Напомнил, что в 2015 году его программа была снята с эфира телеканала "1 + 1" за несколько минут до начала. В свою очередь, рассказал, почему с "1 + 1" сняли "Шустер Live". обвиняет его в том, что журналист взял деньги за появление в программе определенных гостей, чем нарушил условия договора.

"Я принял решение подать в суд на Коломойского о защите чести и достоинства, и, в конце концов моей профессиональной пригодности", - сказал Шустер.

Отдельно он также продемонстрировал видео интервью экс-нардепа Олега Ляшко, который уверял, что программа с эфира были сняты через него, поскольку Шустер пригласил его. А вроде звонил ему и просил не приезжать в студию.

Под конец эфира позвонил сам , который заявил, что готов судиться с Шустером и объявил претензии по более $2 млн, которые были выплачены журналисту за 10 программ заранее на телеканале "1 + 1" и которые не были проведены.

В программе было продемонстрированы письмо, в котором телеканал "1 + 1" обвинял Шустера в нарушении условий договора и предлагал урегулировать этот вопрос в досудебном порядке путем выплаты.

Телеканал 1 + 1 снял ток-шоу "Шустер live" 18 сентября 2015-го года. Решил не показывать, чтобы снизить градус политического напряжения. Выпуск, гостями которого стали , , Семен Семенченко, транслировали на YouTube-канале " студии" и на спутниковом канале Савика Шустера 3s.tv. В пресс-службе канала "1 + 1" такое решение объяснили ситуацией, которая возникла тогда в стране в последние несколько дней - "общество было крайне напряженное и политизировано, и канал не готов накалять его еще больше".

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