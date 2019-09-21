Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона в Украине "бессмысленны и только раздражают Россию". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома, передает со ссылкой на .

По его словам, он часто обсуждал с Трампом вопросы поставок американских вооружений, но "президент считает, что то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян".

"Позиция президента в основном заключается в том, что мы должны признать тот факт, что россияне должны быть нашими друзьями, и кого волнуют украинцы?", - отметил он.

Напомним, ранее The Wall Street Journal писала, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена. Он также призывал украинского лидера возобновить расследование против сына Байдена.

В начале сентября в началось расследование относительно возможного давления со стороны Трампа на Зеленского по этом у поводу. Предполагается, что Хантер Байден во время работы членом правления газовой компании Burisma уклонялся от уплаты налогов.

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