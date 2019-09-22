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|Пятов признался, о чем говорил из Гвардиолой
|22.09.2019 00:12
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Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, о чем говорил с Пепом Гвардиолой после окончания матча, передает со ссылкой на .
В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов " Сити" 1 октября дома примет загребское "". В этот же день "" на выезде сыграет с "Аталанты".