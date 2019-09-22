Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, о чем говорил с Пепом Гвардиолой после окончания матча, передает со ссылкой на .

"Я вот с Гвардиолой пообщался немного. Он мне сказал:" Ты хорошо ногами играешь, я знаю, мы готовились. Ты лучший ", - сказал Пятов. Об этом пишет "Футбол-24"

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов " Сити" 1 октября дома примет загребское "". В этот же день "" на выезде сыграет с "Аталанты".

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