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|Школа Ким Чен Ына. Кореец поднял штангу, которая в три раза превышает его собствнный вес
|22.09.2019 00:31
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Олимпийский чемпион Лондона в пятый раз стал сильнейшим на планете.
На чемпионате мира по тяжелой атлетике Ом-Юн Чхоль из КНДР установил новый мировой рекорд в категории до 55 кг и зафиксировал в толчке штангу весом 166 кг, передает со ссылкой на .
Серебряным призером стал Игорь Сон из Казахстана - 266 кг (120 + 146). Бронза досталась Мансуру Абдулрахиму Аль-Салиму из Саудовской Аравии - 265 кг (118 + 147).
Ом-Юн Чхоль является олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным призером Игр-2016. Победа в Паттайе принесла ему пятый титул чемпиона мира.